Во Франции расследуют возможное отравление Марины Овсянниковой

В прокуратуре Парижа не смогли прокомментировать, почему экс-редактор ТВ решила, что ее хотели отравить

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Прокуратура Парижа начала расследование в связи с подозрением на возможное отравление бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Парижа.

"[Овсянникова] сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить, - заявили в прокуратуре. - Пока что мы можем сказать, что нас уведомили о ее показаниях. Расследование было поручено судебной полиции". Инцидент произошел в четверг.

В прокуратуре не смогли прокомментировать, почему Овсянникова решила, что ее хотели отравить. Тем не менее Agence France-Presse со ссылкой на источник, близкий к следствию, утверждает, что на ручке двери своей квартиры в Париже бывший редактор Первого канала обнаружила некий порошок. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, эксперты исследуют пробы неизвестного порошка и обследуют квартиру Овсянниковой.

В начале октября Басманный суд Москвы заочно приговорил Овсянникову к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, признав ее виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. По данным следствия, 15 июля 2022 года подсудимая опубликовала в собственном публичном канале видео и фото, на которых демонстрирует плакат с текстом, содержащим заведомо ложную информацию о действиях военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции.

Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста в октябре 2022 года и была объявлена в международный розыск. В ее отношении была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.