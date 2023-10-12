Губернатор Севастополя предупредил жителей о тренировке флота на Южном молу

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о тренировках сил противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота в районе Южного мола. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно до 20:30 в районе Южного мола флот проводит тренировку расчетов ППДО", - написал Развожаев.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, которая позже была отменена.
Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам украинских беспилотников.