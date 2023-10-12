12 октября, 17:55

УФСБ в Чувашии предостерегло директора предприятия от разглашения гостайны

Управление ФСБ объявило официальные предостережения о недопустимости этих действий

ЧЕБОКСАРЫ, 12 октября. /ТАСС/. Директор и сотрудник одного из предприятий в Чебоксарах получили предостережения о недопустимости разглашения государственной тайны. Об этом говорится в сообщении, распространенном управлением ФСБ по Чувашии.

"Директор предприятия жизнеобеспечения города Чебоксары и его подчиненный в нарушение требований законодательства собирались разместить секретные документы на общедоступном информационном интернет-ресурсе. Указанные действия создавали условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ (разглашение государственной тайны)", - отмечается в сообщении.

Управление ФСБ объявило указанным лицам официальные предостережения о недопустимости этих действий. 

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Чувашия
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