12 октября, 17:31

В Херсонской области начала работу мобильная приемная губернатора

В первый день рассмотрели около 70 вопросов

ГЕНИЧЕСК, 12 октября. /ТАСС/. Мобильная приемная губернатора Херсонской области Владимира Сальдо начала работать, в первый день рассмотрено около 70 вопросов. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"В четверг, 12 октября, специалисты мобильной приемной губернатора принимали обращения в Нижних Серогозах. Всего за рабочий день рассмотрели порядка 70 вопросов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее часто вопросы жителей касались ЖКХ, образовательной системы, состояния дорог, социальной сферы, здравоохранения и сельского хозяйства. "Все обратившиеся граждане получили консультации и рекомендации от руководителей органов исполнительной власти Херсонской области. Все обращения взяты на контроль, даны полные разъяснения по каждому случаю", - подчеркнули в администрации. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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