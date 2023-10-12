В АТОР сообщили об отмене вечернего рейса авиакомпании "Азимут" из Израиля в Минводы

При этом Red Wings, "Азимут" и EL AL продолжают летать в Россию из Израиля

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Авиакомпании Red Wings, "Азимут" и EL AL продолжают летать в Россию из Израиля. Рейс авиакомпании "Азимут", который должен был вылететь вечером в четверг из Израиля в Минеральные Воды, отменен, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Три авиакомпании - Red Wings. "Азимут" и EL AL - продолжают летать в Россию, однако, согласно табло аэропорта Тель-Авива, рейс "Азимута", который должен был вылететь в 19:50 сегодня в Минеральные Воды, 12 октября, отменен. Рейсы авиакомпании в Минеральные Воды и в Сочи завтра пока стоят в расписании", - говорится в сообщении компании.

На текущий момент в аэропорту Тель-Авива отменена треть всех рейсов - 79 из 236, запланированных на 13 октября. Половину из сохраненных в расписании - 78 рейсов - должны выполнить три израильские авиакомпании: EL AL, Arkia Israeli airlines и ISRAIR Airlines. У этих авиаперевозчиков относительно небольшая доля отмен рейсов - не более 12% в совокупности, рассказали в АТОР

"Всего вплоть до вечера субботы в Россию из Израиля должны вылететь 18 рейсов российских авиаперевозчиков (EL AL в расписании на эти дни нет). Стоимость билетов на прямые рейсы в Москву на ближайшую неделю начинается от 111 тыс. рублей. За такую сумму можно улететь через неделю - 19 октября. Билет на завтра можно купить за 182 тыс. рублей. Билеты в Сочи из Тель-Авива стоят от 119 до 170 тыс. рублей на ближайшую неделю", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что всего на ближайшую неделю доступны 11 вариантов вылета в Россию.