В Болгарии энергетики и шахтеры решили прекратить блокировать дороги

Акции протеста длились 14 дней

СОФИЯ, 12 октября. /ТАСС/. Болгарские энергетики и шахтеры решили прекратить блокировать дороги страны после 14 дней акций протеста.

Как сообщает Болгарское национальное телевидение, участники протеста приняли решение перейти к другим акциям гражданского неповиновения и освободили автомагистраль "Фракия" и другие ключевые дороги страны от палаточных городков. Ожидается, что в ближайшие часы нормальное движение по дорогам Болгарии будет восстановлено.

Энергетики и шахтеры заблокировали дороги в конце сентября. Основное требование протестующих к властям сводилось к отказу от территориальных планов развития регионов, работающих в области угольной энергетики, и отзыву этих проектов из Европейской комиссии. Бастующие выражали недовольство намерениями властей закрыть и перепрофилировать теплоэлектростанции (ТЭЦ) и угольные шахты. В ходе переговоров была достигнута договоренность об изменении этих проектов, а парламент одобрил соглашение, касающееся обеспечения стабильной работы энергетического сектора и угольных ТЭЦ и гарантий их функционирования до 2038 года на рыночных условиях, что позволит сохранить рабочие места. Однако шахтеры настаивали на отзыве территориальных планов из Брюсселя и заявили о намерении продолжать свои акции.

Правительство утверждением планов энергетического перехода регионов стремится получить из бюджета ЕС около €1,5 млрд на перепрофилирование закрывающихся предприятий.

Оппозиционные партии оценили происходящее как провал правительства в области энергетики и внесли в парламент предложение о вотуме недоверия кабинету министров. В четверг прошли дебаты по поводу предложения оппозиции, а в пятницу в 15:00 (время совпадает с московским) состоится голосование. Чтобы отправить правительство в отставку депутатам надо набрать минимум 121 голос, а оппозиция имеет поддержку лишь 71 парламентария, поэтому шансов на успех у нее пока нет.