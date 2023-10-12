Затворы системы защиты Петербурга от наводнений вернули в штатный режим

Затворы комплекса были закрыты на 18 часов, тем самым остановив подъем воды в устье реки Невы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 октября. /ТАСС/. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, которые были приведены в действие из-за ухудшения погоды, открыты. Об этом сообщила пресс-служба КЗС города в своем Telegram-канале.

"Благодаря работе комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге предотвращено нагонное наводнение. Сегодня, 12 октября 2023 года, в 19:22 затворы водопропускных и судопропускных сооружений переведены в штатное положение "открыто", - говорится в сообщении.

Уточняется, что затворы комплекса были закрыты на 18 часов, тем самым остановив подъем воды в устье реки Невы. Оборудование отработало штатно. Сейчас судоходный канал С-1 свободен для движения судов.

12 октября ФГБУ "Северо-Западное УГМС" объявило в Петербурге штормовое предупреждение. По последним данным, приведенным в пресс-службе городского комитета по благоустройству, в результате стихии на территориях, подведомственных комитету, упало 51 дерево. Также поступили сообщения о разбросанных ограждениях на улице Кораблестроителей, дом 30, а на Московском проспекте, 75 упал дорожный знак.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, из-за непогоды пострадали две женщины, повреждены шесть автомобилей, спасатели выезжали для ликвидации последствий шторма 76 раз.