В Чувашии намерены учредить государственную награду для отцов

В 2024 году Совет отцов региона планирует провести в Поволжье слет отцов "Большая семья" для обмена лучшими региональными практиками

ЧЕБОКСАРЫ, 12 октября. /ТАСС/. Новая государственная награда для отцов "Атте" (в переводе с чувашского языка "отец") будет учреждена в Чувашии. Об этом написал в своем Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"Поддержал предложение учредить государственную награду "Знак отцовской славы Чувашской Республики "Атте". Таким образом мы сможем укрепить положительный образ многодетной семьи в глазах общества и, прежде всего, молодежи", - подчеркнул Николаев.

Он добавил, что вопросы воспитания подрастающего поколения остаются на первом месте, и от родителей зависит, какую "дорогу по жизни" выберут дети. В сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики, отмечается со ссылкой на слова Николаева, что региональное правительство предложит сопутствующие формы поддержки для обладателей новой награды.

С инициативой об учреждении госнаграды обратились представители Совета отцов Чувашии на круглом столе, посвященном Дню отца.

В ходе встрече также было отмечено, что в 2024 году Совет отцов Чувашии планирует провести в Поволжье слет отцов "Большая семья" для обмена лучшими региональными практиками. Кроме того, предполагается создать информационную онлайн-платформу "Школа для родителей", где помощь будут оказывать квалифицированные психологи.