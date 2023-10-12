В Северной Осетии официально трудоустроили 75% выявленных неформально занятых

Районами с наилучшими показателями по легализации неформально занятых стали Пригородный, Кировский, Ирафский и Дигорский

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии трудоустроили 75% из всех выявленных неформально занятых жителей. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания кабмина республики по вопросам сферы занятости.

"По итогам работы по выявлению и легализации неформально занятых, за отчетный период установлено более 8 тыс. случаев; почти 6 тыс. человек уже оформили трудовые отношения, зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. По легализации оставшихся сотрудников работа продолжается", - говорится в сообщении.

Районами с наилучшими показателями по легализации неформально занятых стали Пригородный, Кировский, Ирафский и Дигорский.

Премьер республики Борис Джанаев поручил усилить информационно-разъяснительную работу с работодателями и их сотрудниками, в том числе о возможности применения специального налогового режима для легализации деятельности самозанятых граждан.