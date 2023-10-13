13 октября, 04:04

На Камчатке предупредили о возможном извержении вулкана Безымянный

Явление может сопровождаться протяженными раскаленными пирокластическими потоками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 октября. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке предупредили о повышении вероятности мощного извержения вулкана Безымянного. Приближаться к нему опасно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По комплексу данных экспертного совета по прогнозу землетрясений Камчатского филиала единой геофизической службы РАН, в ближайшее время повышена вероятность сильного извержения вулкана Безымянного. Явление может сопровождаться протяженными раскаленными пирокластическими потоками, представляющими угрозу здоровью и жизни находящихся поблизости людей. Также возможны пеплопады в ближайших населенных пунктах. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настоятельно рекомендует жителям и гостям края воздержаться от поездок и походов в окрестности вулкана Безымянного", - говорится в сообщении.

Вулкан Безымянный расположен в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - около 3 км. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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