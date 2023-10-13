Родители первоклассников стали чаще оформлять карты москвича в упрощенном порядке

По сведениям столичного департамента информационных технологий, в 2023 году этой услугой воспользовались более 12,5 тыс. человек

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Смарт-услугой для оформления карты москвича в упрощенном порядке в этом году воспользовались более 12,5 тыс. родителей первоклассников, что на 25% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"В преддверии начала учебного года у родителей школьников, особенно первоклассников, достаточно забот, поэтому часть задач взяли на себя цифровые технологии. Они упростили родителям первоклассников оформление карты москвича. Черновики заявлений были автоматически сформированы и направлены тем пользователям портала mos.ru, чьи дети в этом году пошли в первый класс в московские школы и у кого были подтвержденные данные в личном кабинете. Таким образом <...> [12,5 тыс.] родителей оформили карты вовремя и всего в несколько кликов", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что возможность проактивно оформить карту москвича для детей, которые только поступили в первый класс, появилась еще в 2019 году. С тех пор востребованность этой услуги только растет. Например, в этом году ей воспользовалось на 25% больше родителей, чем в прошлом.

Всего на сегодняшний день свыше 500 тыс. школьников пользуются картами москвича. Они могут использовать карту для прохода и питания в школе, льготного проезда в общественном транспорте, а также для получения скидок на товары и услуги в партнерской сети. Кроме того, карта москвича позволяет ребенку бесплатно посещать музеи Москвы по программе "Музеи - детям". В столичных библиотеках ей можно пользоваться в качестве единого читательского билета, а в поликлиниках по ней можно записаться к врачу через терминалы ЕМИАС.

"Карту москвича могут получить учащиеся столичных школ и колледжей, имеющих государственную аккредитацию, вне зависимости от места регистрации, а также москвичи, обучающиеся за пределами столицы. Оформить заявление на получение карты можно на портале mos.ru. Учащиеся старше 14 лет могут сделать это самостоятельно, а за школьников, которые еще не достигли этого возраста, заявление должен подавать один из родителей или законный представитель", - добавили в департаменте.

Карта москвича изготавливается в течение 30 календарных дней. Уведомление о ее готовности придет в личный кабинет на mos.ru и на электронную почту, после этого можно забрать карту в своем учебном заведении или в центре госуслуг "Мои документы". "Это именная пластиковая карта, которая выдается жителям Москвы и обеспечивает персональный доступ к городской инфраструктуре. <...>. Карту москвича могут получить учащиеся, студенты, пенсионеры, инвалиды, дети и родители из многодетных семей и другие льготные категории граждан", - заключили в ДИТ.