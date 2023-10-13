На Камчатке зимой будут работать пять ледовых переправ разной грузоподъемности

В региональном правительстве уточнили, что переправы откроются в декабре, при условии низких температур

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 октября. /ТАСС/. Пять ледовых грузопассажирских переправ будут работать на Камчатке в зимний период. При условии низких температур, они откроются с декабря, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"При достижении ледяным покровом толщины 40 см откроется движение для транспорта массой 6 тонн, 52 см - 10 тонн, 60 см - 15 тонн, 68 см - 20 тонн. Всего будет открыто пять ледовых переправ", - говорится в сообщении.

До нескольких населенных пунктов Камчатки в летнее время можно добраться только по воздуху, при этом зимой транспортная связь с ними обеспечивается, в том числе, с помощью сезонных дорог - ледовых переправ.