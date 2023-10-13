Форум преподавателей русского языка на Кубе собрал более 100 участников

Российские специалисты расскажут на мероприятии о современных методиках преподавания русского языка, применении нейролингводидактики, индивидуальных образовательных траекториях и цифровых технологиях

ГАВАНА, 13 октября. /ТАСС/. Форум преподавателей русского языка и курсы повышения квалификации начали свою работу в четверг в Гаване и собрали более 100 участников из нескольких провинций карибской страны, передает корреспондент ТАСС.

"Это часть масштабного проекта по внедрению современных методик преподавания русского языка как иностранного в зарубежных странах, мероприятия реализуются по поручению Россотрудничества при поддержке Всемирной ассоциации выпускников. В состав "лингвистического десанта", помимо специалистов Российского биотехнологического университета, также вошли представители МГУ, РУДН, МГЛУ, Института русского языка им. А. С. Пушкина, - сообщили ТАСС организаторы форума. - В течение четырех дней российские преподаватели расскажут своим кубинским коллегам о современных методиках преподавания русского языка, применении нейролингводидактики, индивидуальных образовательных траекториях и цифровых технологиях. Мероприятия вызвали неподдельный интерес среди кубинских специалистов, в том числе благодаря активизации российско-кубинского сотрудничества".

По данным организаторов, в мероприятиях, которые будут проходить до 15 октября, изъявили желание участвовать около 120 человек. В Гавану приехали педагоги-русисты из разных провинций Кубы, а также изучающие русский язык студенты местных университетов.

В июне премьер-министр Кубы Мануэль Марреро во время своего визита в Россию выступил за расширение подготовки специалистов, владеющих русским языком. По мнению премьера, они будут способствовать укреплению торгово-экономических связей Москвы и Гаваны.

Русский язык на Кубе

Во время расцвета советско-кубинских отношений в 60-80-е годы ХХ века русский был самым распространенным иностранным языком на Кубе и его преподавали во многих средних школах и университетах. В военных учебных заведениях изучение русского было обязательным. По разным подсчетам, русский язык изучали от 600 тыс. до 1 млн кубинцев всех возрастов. Книги на русском языке можно было купить во многих магазинах Гаваны, а по местному радио транслировались обучающие передачи.

С распадом СССР положение изменилось: позиции русского языка в карибской стране существенно ослабли. Специалисты с русским стали не нужны, и многие из них были вынуждены сменить профессию, в учебных заведениях русский язык был вытеснен английским. В последние годы на фоне активизации российско-кубинского сотрудничества на острове наблюдается возобновление интереса к русскому языку и культуре.