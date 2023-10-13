В Казахстане заявили, что в стране ежеминутно происходят тысячи DDoS-атак

Это нормальное явление для любого государства, отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин

АСТАНА, 13 октября. /ТАСС/. Казахстанский сегмент интернета каждую минуту подвергается тысячам хакерских атак. Об этом заявил на брифинге министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"На казахстанский сегмент интернета ежеминутно происходят тысячи DDoS-атак. Это нормальное явление для любой страны", - сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что периодически происходят всплески хакерских нападений. "Когда это случается, бывают нештатные ситуации. Но ежедневно наш Национальный координационный центр информационной безопасности способен отражать тысячи и миллионы DDoS-атак, которые идут на казахстанский сегмент интернета", - отметил Мусин.

Министр также подчеркнул, что Казахстан поднялся в рейтинге ООН по кибербезопасности до 31-го места. "Мы дальше будем совершенствовать свои устройства и оборудование для повышения уровня информационной безопасности", - пояснил он.

25 сентября 2022 года пресс-служба компании "Казахтелеком" сообщила о массивной хакерской атаке из-за границы на некоторые казахстанские информационные ресурсы. Позже в тот же день Государственная техническая служба заявила о масштабных DDoS-атаках на казахстанский сегмент интернета, что привело к росту нагрузки на магистральных каналах операторов связи. По сведениям организации, DDoS-атаки осуществлялись из нескольких зарубежных источников.