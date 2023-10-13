В Хабаровском крае реконструируют аварийные сети в проблемных населенных пунктах

На реконструкцию коммунальных объектов краю выделили из федерального бюджета 193,4 млн рублей на 2023 год и 644,6 млн рублей на 2024 год

ХАБАРОВСК, 13 октября. /ТАСС/. Коммунальные сети в самых проблемных в зимний период населенных пунктах Хабаровского края реконструируют в 2023-2024 годах. Об этом сообщила ТАСС начальник управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Татьяна Власкина.

"Краю выделили из федерального бюджета 193,4 млн на этот год и 644,6 млн на будущий год на реконструкцию коммунальных объектов", - сказала Власкина. Она уточнила, что выбирались населенные пункты, где зимой на сетях происходит больше всего аварий и различных порывов. В частности, будут отремонтированы сети водоснабжения в селе Бычиха в Хабаровском районе, построены сети теплоснабжения в поселке Бяудэ в Советско-Гаванском районе, где планируется присоединение к новой котельной взамен неэффективной старой, которую собираются закрыть.

На будущий год в планах реконструкция сети водоснабжения в поселке Солнечном, в поселениях Высокогорный и Монгохто в Ванинском районе. "В Монгохто пойдут под замену практически все сети. Работы начнутся с наступлением тепла после предстоящей зимы. В Высокогорном происходит очень много аварий, там также необходима модернизация", - сказала собеседница агентства. В Советской Гавани реконструируют канализацию и за счет других лимитов прочую коммунальную инфраструктуру. Власкина отметила, что трубы везде будут прокладываться современные, это позволит снизить расходы топлива, электроэнергии, а также повысить качество предоставляемых услуг населению.

В планах в том числе строительство водовода в районе улицы Шелеста в Хабаровске, добавила начальник управления.

Как сообщили ТАСС в министерстве, в этом году на подготовку объектов ЖКХ края к отопительному сезону предусмотрено 8,3 млрд рублей. Средства пошли на ремонты котельных и сетей, подготовку тепловых пунктов, установку новых агрегатов и насосов и прочего.