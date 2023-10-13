OneTwoTrip рассказал о популярных у россиян направлениях для отдыха на осенние каникулы

Чаще всего россияне с детьми бронируют на эти каникулы отели в Санкт-Петербурге и Стамбуле, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Чаще всего россияне с детьми бронируют на осенние каникулы 2023 года отели в Санкт-Петербурге и Стамбуле, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"В России самым популярным городом стал Санкт-Петербург: туда поедут 14,4% семей с детьми. <…> За границей этой осенью больше всего путешественников с детьми проведут каникулы в Стамбуле: доля бронирований в турецком городе составила 14,7%", - рассказали эксперты по итогам анализа отельных бронирований на период с 27 октября по 6 ноября, включающих минимум одного ребенка.

Кроме того, внутри России пользуются популярностью отели в Москве (14,2% заказов), Адлере (11,3%), Эсто-Садке (7%), Казани (6,2%), Сочи (5,5%), Калининграде (3,4%), Пскове (1,7%), Нижнем Новгороде (1,6%) и Кисловодске (1,5%). В 2022 году россияне часто отдыхали на каникулах в Туле и Великом Новгороде, которые не вошли в топ этого года, отметили в компании.

Согласно исследованию, среди зарубежных направлений помимо Стамбула лидируют по спросу Дубай (5,3% бронирований) и Минск (4,7%). В топ-10 также вошли Римини (4%), Токио (2,7%), Рим (2,4%), Осака (2,2%), Пекин (2%), Абу-Даби (1,3%) и Верона (1%). В 2022 году в десятку популярных зарубежных направлений входили Барселона, Ташкент, Ереван, Сеул, Милан и Париж.

Чаще всего семьи с детьми бронируют внутри России на осенние каникулы апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звезд, а за рубежом - четырехзвездочные гостиницы.