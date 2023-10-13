Более 5,3 тыс. компаний Москвы оплачивают парковки в личном кабинете организаций

С начала года число зарегистрированных в приложении "Московский паркинг" организаций выросло на 26%

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Свыше 5,3 тыс. компаний оплачивают парковки через личный кабинет юридического лица в приложении "Московский паркинг". С начала года число зарегистрированных в нем организаций выросло на 26%, сообщили ТАСС в пресс-службе транспортного комплекса правительства Москвы.

"Компании активно пользуются личным кабинетом юрлица "Московского паркинга" - число зарегистрированных в нем организаций только с начала года выросло на 26% и достигло более 5,3 тыс.", - сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что в приложении можно оплачивать парковку с корпоративного счета, а также контролировать расходы водителей.

"Функционал личного кабинета юридического лица "Московского паркинга" адаптирован под потребности бизнеса. С его помощью можно приобретать абонементы на уличные парковки, оплачивать парковку с общего счета компании, быстро получать необходимые документы и отчеты. Найти личный кабинет для юридических лиц можно на сайте Московского паркинга в разделе "Личный кабинет/Для организаций". Регистрация проходит через профиль организации на Госуслугах", - заключили в пресс-службе транспортного комплекса.