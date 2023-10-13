13 октября, 06:39
Военная операция на Украине

На сайте Генпрокуратуры появился раздел для обращений участников СВО и членов их семей

Обращения, поступившие в этот раздел, будут находиться на особом контроле в надзорном ведомстве, отметили в его пресс-службе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России открыла на своем сайте раздел для обращений участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"По поручению [генерального прокурора РФ] Игоря Краснова на сайте Генпрокуратуры России открыт раздел "Обращение по вопросам защиты прав участников СВО и членов их семей". Новый раздел предусматривает для граждан возможность обратиться по любым интересующим вопросам: оказание медицинской и лекарственной помощи, предоставление жилья, назначение выплат и пособий, расчет пенсий, разрешение исполнительных производств, работа военных комиссариатов", - сообщили в Генпрокуратуре.

Обращения, поступившие в этот раздел, будут находиться на особом контроле в надзорном ведомстве, подчеркнули в пресс-службе. Раздел открыт в "Интернет-приемной" на сайте Генпрокуратуры. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация