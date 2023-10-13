На сайте Генпрокуратуры появился раздел для обращений участников СВО и членов их семей

Обращения, поступившие в этот раздел, будут находиться на особом контроле в надзорном ведомстве, отметили в его пресс-службе

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России открыла на своем сайте раздел для обращений участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По поручению [генерального прокурора РФ] Игоря Краснова на сайте Генпрокуратуры России открыт раздел "Обращение по вопросам защиты прав участников СВО и членов их семей". Новый раздел предусматривает для граждан возможность обратиться по любым интересующим вопросам: оказание медицинской и лекарственной помощи, предоставление жилья, назначение выплат и пособий, расчет пенсий, разрешение исполнительных производств, работа военных комиссариатов", - сообщили в Генпрокуратуре.

Обращения, поступившие в этот раздел, будут находиться на особом контроле в надзорном ведомстве, подчеркнули в пресс-службе. Раздел открыт в "Интернет-приемной" на сайте Генпрокуратуры.