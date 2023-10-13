По Шаболовке с 14 октября временно не будут ходить трамваи

Закрытие движения связано с работами в рамках реконструкции трамвайного депо им. П. Л. Апакова

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Трамвайные маршруты в южной части Москвы изменятся с 14 октября из-за масштабного ремонта путей на улице Шаболовке, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 14 октября трамваи временно не будут ходить по Шаболовке - это новая дата ранее анонсированных изменений.<...> Закрытие связано с масштабными работами на Шаболовке в рамках реконструкции трамвайного депо им. П. Л. Апакова. Здесь переложат подземные коммуникации, обновят трамвайные пути и уложат новые стрелочные переводы для заезда трамваев в депо. Такие работы невозможно провести исключительно в выходные дни - движение будет закрыто ежедневно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения будут действовать ориентировочно до начала ноября. В этот период маршруты 14 и 47 объединяются в единый маршрут 47+14 от остановки "Нагатино" через Серпуховский Вал и метро "Ленинский проспект" до метро "Университет". Маршруты 26 и 38 объединяются в единый маршрут 38+26 от метро "Пролетарская" через Серпуховский Вал и Черемушки до метро "Университет". Вместо трамваев будут работать автобусы 026 - от метро "Октябрьская" до Духовского переулка. От Духовского переулка автобусы поедут без остановок к метро "Тульская", а затем через Серпуховский Вал вернутся на Шаболовку.

"В районе Духовского переулка нет места для разворота автобусов - только такая схема движения позволит сохранить транспортные связи. От метро "Шаболовская" к метро "Октябрьская" автобусы поедут без остановок через улицу Академика Петровского и Ленинский проспект", - добавляется в сообщении.

В Telegram-канале уточняется, что с 14 по 30 октября на участке улицы Шаболовки будет недоступна для движения одна полоса. Также на участке ограничения будет организовано одностороннее движение.