В новом доме в Брянске дети-сироты получили ключи от 15 квартир

В доме 152 квартиры, 38 из них - для детей-сирот

БРЯНСК, 13 октября. /ТАСС/. Дети-сироты получили ключи от 15 квартир в новом доме на территории старого аэропорта в Брянске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. Всего власти планируют передать сиротам 38 квартир в многоэтажном доме, построенном белорусским застройщиком.

"Полтора года назад на этом самом месте мы вместе с Иваном Ивановичем Крупко заложили первый камень в честь начала строительства многоквартирного дома. Так начался наш первый с Гомельской областью масштабный инвестиционный проект. А сегодня уже вручили ключи 15-ти новоселам", - написал Богомаз.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, дом на территории старого аэропорта - результат реализации масштабного инвестиционного проекта по сотрудничеству Брянской области и Республики Беларусь. В нем 152 квартиры, 38 из них - для детей-сирот.

"Это 38 помещений из 152. Такие квартиры площадью от 33 кв. м с ремонтом "под ключ" переданы детям-сиротам. 15 квартир инвестор отдал безвозмездно. Остальные 23 помещения Брянская городская администрация приобретает по льготной цене. Она установлена приказом Минстроя России для нашего региона в 2021 году", - говорится в сообщении.

Всего за 2023 год власти планируют передать ключи от новых квартир 63 детям-сиротам в Брянске.