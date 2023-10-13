Эксперт считает, что митрополит Тихон оказался на переднем крае жизни церкви и общества

Председатель Союза православных граждан Валентин Лебедев считает, что иерарх должен справиться со своими задачами

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Назначение митрополита Тихона (Шевкунова) на пост главы Крымской митрополии Русской православной церкви является переводом на передний край нынешней церковной и общественной жизни в стране, талантливый иерарх должен справиться со своими задачами. Такое мнение высказал ТАСС председатель Союза православных граждан, член Межсоборного присутствия РПЦ Валентин Лебедев.

Священный синод РПЦ на этой неделе перевел митрополита Тихона, с 2018 года возглавлявшего Псковскую митрополию, на Симферопольскую и Крымскую кафедру. Иерарх также является председателем Патриаршего совета по культуре.

"Я лично и достаточное количество церковных обозревателей - церковных, а не околоцерковных - считают, что это не "ссылка" (как об этом написали ранее некоторые Telegram-каналы - прим. ТАСС), а совершенно наоборот: это назначение, говоря словами гражданскими, на передний край. Крым сейчас - это передний край церковной, церковно-общественной, ну и политической жизни страны, вместе с епархиями на Донбассе. Поэтому я считаю, что митрополит Тихон занял передовые позиции", - сказал Лебедев.

По его словам, вместе с Шевкуновым в 1980-е годы он работал в Издательском отделе Московского патриархата, знает его лично и хорошо представляет, что для него значит Псковская кафедра и Псково-Печерский монастырь, где он вначале был послушником, а все последние годы - наместником.

"Ему, конечно, придется расстаться с любимым Псково-Печерским монастырем, понятны его душевные переживания, но там была тихая и относительно стабильная псковская епархиальная жизнь, а здесь - три епархии в митрополии, здесь угроза, которая висит над Крымом каждый день, как все знают. Но он талантливый митрополит, и, наверное, он со всем справится, потому что сердце его уже давно в Крыму", - отметил Лебедев.

Он, в частности, напомнил, что именно митрополит Тихон инициировал создание масштабного проекта - историко-археологического парка "Херсонес Таврический", также он много внимания уделял и уделяет историческому и духовному развитию Севастополя. "Поэтому соборное решение - а синод это малый Собор каждый раз - совершенно верно, кто бы что бы ни думал", - заключил Лебедев.