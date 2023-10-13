Экоактивисты облили красной краской картину Пикассо в Лиссабоне

Подобные инциденты ранее зафиксировали в музеях других европейских стран

МАДРИД, 13 октября. /ТАСС/. Два экологических активиста облили краской картину известного художника Пабло Пикассо (1881-1973) в Лиссабоне. Об этом сообщила газета Diario de Noticias.

По ее информации, работа была размещена в Музее современного искусства - Культурном центре Белена в Лиссабоне. Примерно в полдень активисты облили картину "Женщина в кресле (метаморфоза)", написанную в 1929 году, а затем приклеились к стене. Отмечается, что в конечном счете произведение искусства не пострадало, поскольку было полностью защищено акрилом. Активисты были задержаны.

Ранее подобные инциденты были зафиксированы в музеях других европейских стран.

Пикассо известен как художник, скульптор, график, керамист, дизайнер, основоположник кубизма, автор около 20 тыс. работ. Самые известные из них - "Любительница абсента", "Девочка на шаре", "Старый гитарист", "Девушка перед зеркалом" и другие.

В Испании одной из самых знаменитых картин художника считается работа "Герника", написанная в 1937 году по заказу правительства Испании для павильона на Всемирной выставке в Париже. На полотне, исполненном в манере кубизма в черно-белой гамме, запечатлена бомбардировка города Герника в ходе гражданской войны в Испании. Работа хранится в мадридском Центре искусств королевы Софии с 1992 года и является одной из главных визитных карточек этого музея.