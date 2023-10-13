В СНГ будут поощрять стремление молодежи изучать русский язык

Страны Содружества выступили за расширение использования русского языка в экономической, культурно-гуманитарной и научной областях

БИШКЕК, 13 октября. /ТАСС/. Страны СНГ будут поощрять стремление молодежи изучать и использовать русский язык. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам заседания Совета глав государств Содружества.

"Нацелены на поощрение стремления молодежи к изучению и использованию русского языка, создание благоприятных условий и возможностей для удовлетворения потребностей в его изучении", - говорится в документе. Страны Содружества намерены и дальше поддерживать и повышать качество обучения русскому языку и на русском языке, в том числе с помощью реализации международных образовательных проектов, повышения квалификации преподавателей-русистов, а также проведения соответствующих конкурсов.

Как отмечено в заявлении, участники объединения выступают за расширение использования русского языка в экономической, культурно-гуманитарной и научной областях и будут предпринимать совместные усилия по повышению его привлекательности и популяризации среди широких слоев населения стран Содружества.

Лидеры стран СНГ подписали на заседании Совета глав государств Содружества в Бишкеке договор об учреждении Международной организации по русскому языку. С инициативой создания такой структуры выступил ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Российский лидер Владимир Путин предложил разместить в Сочи штаб-квартиру организации по русскому языку. Он также выражал надежду на оперативный запуск ее функционирования.