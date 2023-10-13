Стали известны имена трех московских педагогов, вышедших в финал "Флагманов образования"

Победителями стали старший воспитатель школы №1506 Юлия Новоселова, замдиректора по вопросу воспитания и социализации школы №1391 Анна Посевкина и учитель английского языка школы №2089 Светлана Сучкова

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Определены трое московских педагогов, которые вышли в финал конкурса "Флагманы образования" и представят столицу на федеральном этапе соревнования, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В Москве завершился очный полуфинал профессионального конкурса "Флагманы образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей". 29 московских управленцев и педагогов состязались на площадке Корпоративного университета московского образования департамента образования и науки. По итогам полуфинала победителями стали старший воспитатель школы №1506 Юлия Новоселова, заместитель директора по вопросу воспитания и социализации школы №1391 Анна Посевкина и учитель английского языка школы №2089 Светлана Сучкова", - говорится в сообщении.

На конкурсе полуфиналисты представили свои личные и профессиональные достижения, работали в командах над управленческими кейсами и защищали решения перед оценочной комиссией, а в завершение испытаний спроектировали решения по актуальным вопросам в сфере управления московским образованием. Отмечается, что теперь они будут представлять столицу на федеральном этапе в ноябре, испытания пройдут на базе Президентской академии. Финалисток ждут командные и индивидуальные задания. В программе - дискуссионные площадки, круглые столы с участием ведущих экспертов в сфере образования, профессиональные, творческие мастерские и многое другое.

Победители конкурса войдут в состав управленческого кадрового резерва системы образования России, они смогут претендовать на должности в органах власти.