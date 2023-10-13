Макрон: погибший от рук нападавшего в Аррасе учитель спас жизни коллег и учеников

Президент Франции отметил скорость реакции полицейских, которые прибыли на место через четыре минуты после сигнала тревоги

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Учитель литературы, погибший от рук 20-летнего нападавшего в коммуне Аррас на севере Франции, спас жизни коллег и учеников. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, прибывший на место инцидента.

"Учитель, который встал на пути нападавшего, безусловно спас многие жизни", - сказал Макрон в обращении, транслировавшемся на странице Елисейского дворца в социальной сети X (ранее "Твиттер").

Глава государства выразил соболезнования семье погибшего и отметил смелость двух других сотрудников учебного заведения, которые при нападении получили ножевые ранения.

Четыре минуты

Макрон отметил скорость реакции полицейских, которые прибыли на место через четыре минуты после сигнала тревоги. "Благодаря их реакции и профессионализму удалось избежать куда большего количества жертв", - отметил французский лидер.

Глава государства назвал произошедшее очередным проявлением "варварского исламистского терроризма".

Предотвращенное нападение

Макрон также заявил, что стражам порядка "удалось предотвратить еще одно нападение в другом регионе".

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что полиция задержала неизвестного, который с ножом попытался войти в учебное заведение в коммуне Лимэ (департамент Ивлин), расположенной примерно в 50 км от Парижа.

Детали убийства в Аррасе

20-летний бывший ученик школы напал с ножом на людей в учебном заведении в Аррасе. От его рук погиб учитель литературы. Охранник школы госпитализирован в тяжелом состоянии, а еще один учитель - в состоянии средней тяжести. Нападавший и его брат задержаны.

Как отметил BFMTV, старший брат задержанного ранее был осужден на пять лет за участие в террористической группе, а также на полтора года лишения свободы за оправдание терроризма. К расследованию нападения приступила Национальная антитеррористическая прокуратура.

Другое убийство учителя

Нападение в Аррасе произошло почти ровно через три года после убийства школьного учителя Самюэля Пати, которое произошло 16 октября 2020 года.

Тогда преступник перерезал ему горло, после чего пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, и был застрелен.

Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийству предшествовала кампания в соцсетях, которую, как считается, запустил отец одной из учениц после того, как на уроке о свободе слова Пати рассказал детям о карикатурах на пророка Мухаммеда. Подобные изображения уже становились поводом для террористических нападений во Франции.