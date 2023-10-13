В Москве на более чем 300 площадках провели отбор почв для экомониторинга

В настоящее время специалисты приступили к анализу результатов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили отбор проб почв в Москве в рамках работ по ежегодному мониторингу, обследовано более 300 площадок, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Мосэкомониторинг завершил отбор и лабораторные исследования проб почв с площадок постоянного наблюдения. В настоящий момент специалисты приступили к анализу результатов. В 2023 году было обследовано 313 площадок постоянного наблюдения за состоянием почвенного покрова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сеть мониторинга почв охватывает всю территорию города, 1,3 тыс. площадок постоянного наблюдения расположены в общественных местах, жилых, производственных зонах, зонах ООПТ, природных и озелененных территориях и вблизи объектов транспортной инфраструктуры. Ежегодно обследуется около 300 территорий. Отобранные пробы почвы исследуются в аналитической лаборатории ГПБУ "Мосэкомониторинг" - специалисты изучают основные агрохимические свойства почв (рН, содержание органического вещества, макроэлементов питания растений - азота, фосфора, калия), контролируют возможные процессы засоления, определяют содержание тяжелых металлов и их подвижных (доступных для растений) форм, а также органических загрязнителей. Результаты мониторинга почв будут доступны в Государственном докладе о состоянии окружающей среды города Москвы.

В пресс-службе добавили, что по итогам экологического мониторинга в прошлом году отмечено улучшение качества московских почв: в 2,4 раза снизилось загрязнение почв нефтепродуктами за последние 10 лет, 95% обследованных территорий характеризуются минимальным за последние 10 лет загрязнением почв тяжелыми металлами.