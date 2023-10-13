Компания "Граффин-эвент" подала иск о взыскании 663 тыс. рублей с "Шеф фест"

Дата рассмотрения иска еще не назначена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Компания "Граффин-эвент" из Екатеринбурга подало в суд Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 664 тыс. рублей с компании "Шеф фест". Соответствующая информация содержится на сайте Арбитражного суда Москвы.

"Принять к производству исковое заявление ООО "Граффин-эвент" к ответчику ООО "Шеф фест", третьим лицам АО "Жировой комбинат" (Екатеринбург), индивидуальным предпринимателям Екатерине Григорьевой, Вере Кочневой, Александру Нагорному о взыскании задолженности, поступившее в Арбитражный суд Москвы и возбудить производство по делу А40-229232/23", - сказано в сообщении.

Дата рассмотрения иска еще не назначена.

Как сообщают СМИ, праздничное агентство Graffin-event из Екатеринбурга подало в суд на популярного российского шеф-повара Константина Ивлева и хочет взыскать с ведущего 664 тыс. рублей. По данным изданий, компания обратилась в суд после гастрономического фестиваля "Да, шеф!" с участием ведущего, который проходил в Екатеринбурге в июле текущего года, при этом Graffin-event помогало организовывать мероприятие, но не получило доплату в 664 тыс. рублей.