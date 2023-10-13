Минтруд предложил продлить субсидирование временных работ для ОПК на 2024 год

Дополнительная помощь охватит около 23 тыс. россиян

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Минтруд России предложил продлить на 2024 год субсидирование временных работ и переобучение для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Дополнительная помощь охватит около 23 тыс. россиян, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Минтруд России опубликовал для общественного обсуждения проект постановления о продлении действующих отдельных мер поддержки занятости. Воспользоваться дополнительной помощью смогут порядка 23 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о софинасировании временных работ для сотрудников, которые оказались под риском увольнения, переобучении сотрудников предприятий ОПК, а также об организации оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных в центрах занятости соискателей, включая безработных россиян.

В Минтруде уточнили, что, по планам, в 2024 году для 9 тыс. сотрудников предприятий обеспечат финансирование временных работ, для более 8 тыс. работников предприятий ОПК государство профинансирует программу переобучения, а свыше 6 тыс. безработных россиян, зарегистрированных в службе занятости, смогут принять участие в оплачиваемых общественных работах.

Кроме того, проект продлевает на 2024 год отдельные меры поддержки, которые были оперативно приняты в начале весны 2022 года и корректировались в течение 2023 года. Также на следующий год планируется продлить программы субсидирования найма и переподготовки граждан в рамках нацпроекта "Демография".