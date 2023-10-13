В микрорайоне Железноводска в 2024 году решат проблему с нехваткой мест в школе

Образовательное учреждение сможет принять более 500 учеников

ПЯТИГОРСК, 13 октября. /ТАСС/. Новую школу на 500 мест построят в 2024 году в жилом районе Капельница Железноводска, этого события горожане ждали 20 лет. Она решит проблему с нехваткой мест в образовательном учреждении, которое в настоящее время не справляется с нагрузкой, сообщили журналистам в пресс-службе администрации курорта.

"В жилом районе Капельница города-курорта Железноводска строители приступили к возведению фундамента новой школы. Она сможет принять более 500 учеников. Строительства новой школы жители ждали более 20 лет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что в микрорайоне есть школа, в которой учится 281 человек, из положенных по нагрузке 98. "Часть детей с жилого района учится в других микрорайонах города Железноводска и Пятигорска. Трансфера нет. Чтобы возить всех детей Капельницы, необходимо иметь огромный автопарк, поэтому дети, чьи родители не могут их возить, учатся в тесноте. Кушают они в коридоре", - отметили в пресс-службе.

Новую школу строят по нацпроекту "Образование" и краевой госпрограмме "Развитие образования". "Самое долгожданное событие для жителей не только района Капельницы, но и близлежащего поселка Иноземцево. С 2001 года планировалось строительство школы, но все откладывалось по различным причинам. За это время жилой район развивался с невероятной скоростью, и мест в единственной школе стало катастрофически не хватать", - отметил глава города-курорта Евгений Бакулин, слова которого приводятся в сообщении.