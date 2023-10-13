В Херсонской области оформили 100 тыс. полисов ОМС

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко отметил, что это самый быстрый и удобный способ получить необходимую помощь от государства

ГЕНИЧЕСК, 13 октября. /ТАСС/. Сто тысяч жителей Херсонской области получили полисы медстрахования, сообщается в Telegram-канале председателя правительства региона Андрея Алексеенко.

"Сегодня в Херсонской области оформили уже 100-тысячный полис медстрахования. Его получила жительница Каховки, которая оформила главный медицинский документ через электронный сервис "Госуслуги". Сейчас это самый быстрый и удобный способ получить необходимую помощь от государства", - написал Алексеенко.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС подчеркнул, что все жители Херсонской области обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием независимо от наличия полисов ОМС или российских паспортов.

"Подчас попасть к врачу - узкому специалисту нашим пациентам проще, чем на "материке". Люди просто записываются в регистратуре и приходят на прием в тот же день или максимум в ближайшие день-другой", - отметил он.

Губернатор добавил, что проблемы в сфере медицины решаются успешно. По его словам, улучшается материальное оснащение медучреждений, также есть "значительные позитивные подвижки по обеспечению больниц и поликлиник медицинскими кадрами".