В КРДВ заявили, что резиденты АЗРФ просят арктические вузы обеспечить их кадрами

В основном речь идет об индустриальных специальностях, отметил директор департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Юрий Прохоров

МУРМАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Вузам Арктики необходимо разработать учебные программы, ориентированные на кадровые потребности предприятий - резидентов Арктической зоны РФ (АЗРФ). О таком запросе компаний, реализующих проекты в Арктике, рассказал журналистам директор департамента развития трудовых ресурсов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Юрий Прохоров.

"Мы хотели бы, чтобы арктические вузы активно включились в повестку, получили дополнительные ресурсы и создавали новые учебные программы, ориентированные на резидентов АЗРФ и потребности экономики, тем самым способствовали развитию региона в целом", - сказал Прохоров в ходе стратегической сессии по формированию решений и механизмов трансформации системы высшего образования в Арктической зоне Российской Федерации, которая прошла в Мурманске.

Он пояснил, что в КРДВ поступают запросы от резидентов Арктической зоны РФ на обеспечение их трудовыми ресурсами. Компании отмечают определенный кадровый дефицит и нехватку специалистов для своих проектов в Арктике.

"В основном речь идет об индустриальных специальностях, так как арктические регионы специализируются, по большей части, на добыче полезных ископаемых и промышленной деятельности: горнодобыча, машиностроение и так далее. Мы также видим запросы молодежи, связанные с туризмом, с креативной экономикой и так далее. Здесь интересно посмотреть на то, как можно синхронизировать ожидания молодежи и предложения на рынке труда", - пояснил Прохоров, отметив также важность кадровой обеспеченности для развития Северного морского пути.

Вице-губернатор Мурманской области Елена Дягилева подчеркнула, что в регионе реализуются масштабные инвестиционные проекты, и приоритетная задача - наладить конструктивный диалог между ключевыми игроками реального сектора экономики, научным сообществом, образовательными учреждениями и представителями власти. "Консолидация усилий и единая стратегия важны для ответа на вызовы, с которыми мы столкнулись, повышения уровня подготовки кадров и наращивания научного потенциала", - отметила Дягилева.

В Мурманске открылась стратегическая сессия по формированию решений и механизмов трансформации системы высшего образования в Арктической зоне Российской Федерации. На площадке Центра управления регионом собрались более 60 представителей университетов, в основном из числа работающих в АЗРФ, промышленных предприятий, а также органов власти. В течение двух дней участники события будут обсуждать развитие сетевого взаимодействия университетов АЗРФ, программы удержания талантов и привлечения профессиональных кадров в макрорегион, а также особенность работы с индустриальными партнерами.