Жюри выбрало три лучших концепции модернизации мемориала "Дорога жизни"

В течение недели жюри рассмотрело 25 заявок, которые подали вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Новосибирска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Жюри архитектурного конкурса по модернизации "Дороги жизни" в Ленинградской области определило три лучшие студенческие концепции, проходящие в его финальный этап. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Жюри определило три лучшие студенческие заявки архитектурного конкурса по модернизации "Дороги жизни", которые вышли во второй этап. Творческие коллективы студентов ГАСУ, Горного университета и МАРХИ по условиям конкурса получили возможность доработать свои заявки и претендовать на победу", - говорится в сообщении.

В течение недели жюри рассмотрело 25 заявок, которые подали вузы Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Новосибирска. Три команды, признанные лучшими на первом этапе, получают по условиям конкурса право заключить договор о передаче авторских прав и получить компенсацию в 800 тыс. рублей.

Отмечается, что предложенные концепции предполагают развитие мемориально-ландшафтного комплекса как уникального объекта военно-патриотического и событийного туризма, представляют исторические события и объекты при помощи современных технологий и материалов.

Как сообщалось ранее, конкурс организован при поддержке гранта губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Призовой фонд составляет 2,7 млн рублей. К разработке концепции пригласили команды и творческие коллективы высших учебных заведений России. Победители смогут получить грант, а проекты участников представят на выставке в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.

В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству страны, а также администрациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области разработать проект модернизации мемориального комплекса "Дорога жизни" и концепцию отдельного исторического проекта "Малая дорога жизни". Власти Ленинградской области ранее сообщали о планах продолжения развития блокадных мемориалов и музея Дороги жизни. В этом году планируется выполнить основные работы по благоустройству территории вокруг блокадного мемориала "Разорванное кольцо" на западном берегу Ладожского озера на Вагановском спуске, с которого в ноябре 1941 года первая машина съехала на лед Ладожского озера, положив начало Дороге жизни.