Медучреждениям направят 675 млн рублей на выплаты работникам, определенными майским указом

Согласно соответствующему распоряжению, Минтруд определен осуществить предоставление господдержки этим учреждениям,

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило направить в 2023 году Минтруду более 675 млн рублей на господдержку медучреждений для выплаты зарплат отдельным категориям работников, определенных майским указом президента. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Направить в 2023 году Минтруду России бюджетные ассигнования <...> в размере 675 827,1 тыс. рублей в целях государственной поддержки федеральных государственных учреждений, осуществляющих медицинскую деятельность, на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", имея в виду сохранение в текущем году установленных этим указом целевых значений соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников", - говорится в документе.

Минтруд РФ определен осуществить предоставление господдержки этим учреждениям, а также осуществить контроль целевого и эффективного использования средств и предоставить доклад в кабмин до 1 февраля 2024 года.

В майском указе президента от 2012 года речь идет о тех, кто работает в здравоохранении, соцобеспечении населения, образовании, культуре и науке. Согласно указу, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% от средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200%.