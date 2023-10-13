Генпрокуратура продолжит проверку законности взимания Wildberries платы за возврат товаров

Как отметили в ведомстве, с учетом позиции Генпрокуратуры ООО "Вайлдберриз" решила отказаться от взимания дополнительной комиссии в размере 3% при оплате гражданами товаров с использованием карт Visa и Mastercard

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России продолжит проверку законности взимания торговой площадкой Wildberries платы за возврат товаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Что касается взимаемой платы при возврате товара, организованная Генеральной прокуратурой проверка продолжается", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, что с учетом позиции Генпрокуратуры России ООО "Вайлдберриз" приняла решение отказаться от взимания дополнительной комиссии в размере 3% при оплате гражданами товаров с использованием карт Visa и Mastercard. В ходе состоявшейся в Генпрокуратуре РФ встречи с представителями ООО "Вайлдберриз" было обращено внимание на необходимость неукоснительного соблюдения в коммерческой деятельности законодательства РФ и интересов потребителей, отметили в Генпрокуратуре.

Встреча прошла в связи с начатой по поручению генпрокурора РФ проверкой, к которой были привлечены сотрудники Роспотребнадзора, Банка России и Минпромторга.