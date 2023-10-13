В Церкви Англии призвали как можно скорее открыть гуманитарный коридор из Газы

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил, что власти Израиля должны соблюдать международное гуманитарное право

ЛОНДОН, 13 октября. /ТАСС/. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби считает необходимым как можно скорее открыть гуманитарный коридор из сектора Газа. В заявлении, опубликованном на сайте духовного главы Церкви Англии, он также призывает власти Израиля соблюдать международное гуманитарное право.

"Гнев, который народ Израиля испытывает после пережитой жестокости, полностью оправдан. Многие в мире разделяют этот гнев. Однако перед началом наземной операции в Газе я молю о том, чтобы за грехи ХАМАС не призывали к ответу жителей Газы, которые сами десятилетиями испытывали страдания. Цену за зло не могут платить невинные. Гражданские не могут расплачиваться по счетам террористов. Международное гуманитарное право признает, что во имя человечности некоторые действия никогда не могут быть допустимы в хаосе войны", - написал Уэлби, выразив надежду на то, что власти Израиля будут пытаться свести к минимуму жертвы в секторе Газа среди гражданского населения, около половины которого составляют несовершеннолетние.

"Необходимо как можно скорее обеспечить гуманитарный коридор и конвой, как это предусматривают Женевские конвенции", - добавил Уэлби.

Ранее США заявили о попытках вместе с властями Израиля и Египта добиться открытия гуманитарных коридоров как для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, так и для эвакуации оттуда мирных граждан. Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также заявил, что Доха стремится открыть гуманитарный коридор для палестинских беженцев, которые вынуждены покинуть сектор Газа.