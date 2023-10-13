В Чехии опровергли информацию о конфискации в республике машины с номерами РФ

Полиция не зафиксировала ни одного подобного инцидента

ПРАГА, 13 октября. /ТАСС/. Чешские власти отвергли информацию о конфискации в республике автомобиля с российскими государственными регистрационными номерами. Об этом сообщил новостной портал denikn.cz.

"Чешские власти отвергают это [конфискацию машины с номерами РФ]", - говорится в сообщении. По данным портала, никаких инцидентов с автомобилями с российскими номерами не зафиксировала и чешская полиция. ТАСС обратился за подтверждением информации в Таможенное управление Чехии.

Пресс-секретарь Таможенного управления Чехии Гана Прудичова в интервью Чешскому телевидению сказала ранее: "На внутреннем рынке [республики] мы не будем задерживать вещи и легковые автомобили российских граждан, так как они уже были допущены [через внешние границы Евросоюза] в ЕС". Проблему с их допуском или отказом в нем будут решать, по ее словам, власти государств - членов сообщества, граничащих с Россией.

Сайт "Известий" 2 октября проинформировал, что Чехия стала второй после Германии страной, где зафиксирован прецедент конфискации автомобилей с российскими номерами. При этом издание ссылалось на имевшийся в его распоряжении ответ правительства Германии на соответствующий запрос депутата Бундестага Евгения Шмидта.