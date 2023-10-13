Минздрав разработал порядок выдачи решений об операциях при аномалиях формирования пола

Проект постановления определяет пять федеральных медорганизаций, подведомственных Минздраву, врачебные комиссии которых уполномочены выдавать решения и медицинские заключения

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России разработало проект постановления, определяющего порядок выдачи решений врачебных комиссий подведомственных организаций о допустимости операций при аномалиях формирования пола у детей. Соответствующий проект документа размещен на портале нормативных правовых актов.

"Утвердить <…> порядок выдачи решений врачебных комиссий медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения РФ, о допустимости медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, и медицинских заключений о соответствии половых признаков признакам определенного пола", - говорится в проекте постановления.

Проект документа также определяет пять федеральных медицинских организаций, подведомственных Минздраву России, врачебные комиссии которых уполномочены выдавать решения и медицинские заключения. Это - НМИЦ эндокринологии, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, НМИЦ здоровья детей и Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

"Срок вступления в силу проекта постановления с 1 марта 2024 года обусловлен необходимостью информирования медицинских организаций РФ всех форм собственности об утверждаемом перечне федеральных медицинских организаций, формах и порядках выдачи решений и медицинских заключений врачебными комиссиями федеральных медицинских организаций, включенных в указанный перечень", - говорится в пояснительной записке.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России запрета на операции по смене пола. Документ вносит изменения в закон об основах охраны здоровья граждан и дополняет его новой статьей, запрещающей проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола. При этом данный запрет не касается вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Минздрав России признал утратившим силу документ, утверждающий форму и порядок выдачи медицинской организацией справки о смене пола.