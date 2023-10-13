На форуме в Анапе выступили специалисты по организации детского отдыха из ЛНР

Делегация рассказала об опыте работы лагеря "Королевские скалы"

КРАСНОДАР, 13 октября. /ТАСС/. Делегация из ЛНР впервые представила опыт работы детского оздоровительного лагеря "Королевские скалы" на Всероссийском форуме "Большие смыслы", который проходит в ВДЦ "Смена" в Анапе в Краснодарском крае. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора по воспитательной работе детского оздоровительного лагеря "Королевские скалы" Ирина Коренюгина.

"Луганская Народная Республика впервые принимает участие в форуме "Большие смыслы". Мы выступили в качестве спикеров на площадках форума, рассказали об опыте работы нашего лагеря "Королевские скалы", - сказала Коренюгина.

Лагерь "Королевские скалы" является самым большим в Луганской Народной Республике. В одну смену лагерь готов принять до 600 детей. По словам замдиректора лагеря, проблему увлечения детей смартфонами в лагере решают, максимально используя выгодное географическое расположение и инфраструктуру. "Лагерь находится в заповедной зоне, большинство представителей флоры и фауны входит в Красную книгу - формат образовательных экспедиций на территории является стимулом к познанию всего нового", - объясняет замдиректора лагеря.

Представители ЛНР отметили, что площадка форума позволила интегрироваться представителям новых территорий РФ в общее образовательное и воспитательное пространство страны. "Мы познакомились с основными требованиями к открытию палаточного лагеря. Эта тема нам очень откликнулась и мы бы хотели на своей территории тоже применить такой опыт. В этом году летняя оздоровительная кампания на нашей территории была отменена, мы отправляли детей за пределы республики, но поездка на форум расширила наш кругозор и географию нашей деятельности", - добавила заместитель начальника отдела проектной деятельности Министерства образования и науки Луганской Народной Республики Марина Василевская.

О форуме

Форум "Большие смыслы" проводится в ВДЦ "Смена" с 2021 года. Целью форума является обсуждение актуальных вопросов сферы детского отдыха и оздоровления, определение стратегии развития индустрии через открытый диалог между властью, регионами, родителями и представителями профессионального сообщества. Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения РФ, Всероссийский детский центр "Смена" и Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей.