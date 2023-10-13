Во Франции более 90 тыс. человек участвовали в акциях с требованием повышения зарплат

Профсоюзы утверждают, что около 200 тыс. манифестантов вышли более чем на 200 акций по всей стране

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Более 90 тыс. человек стали участниками манифестаций с требованиями повышения зарплат и соблюдения равных трудовых прав для мужчин и женщин. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, в акциях приняли участие 92,5 тыс. человек, в том числе 9,1 тыс. в Париже.

Профсоюзы при этом утверждают, что около 200 тыс. манифестантов вышли более чем на 200 акций по всей стране.

Эти показатели в несколько раз ниже предыдущих массовых акций, которые проходили во Франции весной и летом в связи с пенсионной реформой.

По прогнозам властей, инфляция по итогам года во Франции составит 5,8%. При этом цены на продукты питания, как ожидается, вырастут выше общих показателей. Недовольство студентов вызывает рекордное увеличение стоимости жизни из-за роста цен на энергоносители. Расходы студентов выросли почти на 6,5%, что стало рекордом за последние 19 лет.