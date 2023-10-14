Эксперт: циркуляция коронавируса еще несколько лет будет требовать особого внимания

После объявления о прекращении пандемии COVID-19 успел заразить еще 8,5 млн человек, 47 тыс. умерло с начала мая, напомнил главный научный сотрудник центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Циркуляция коронавируса SARS-CoV-2 еще как минимум несколько лет будет требовать особого внимания, так как число случаев заражения в мире довольно высоко. Кроме того, ковид пока еще нельзя рассматривать как сезонную инфекцию, такое мнение ТАСС выразил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"После объявления о прекращении пандемии коронавирус успел заразить еще 8,5 млн человек, и 47 тысяч умерло с начала мая. Поэтому считать, что пандемия уже полностью закончилась, пока еще нельзя. Я думаю, что это может продлиться еще пару лет", - сказал он.

По словам Альтштейна, в мире уже есть четыре вида коронавируса, которые существовали давно, а сейчас стали сезонными вирусами и мало беспокоят людей. "Поэтому я думаю, что у этого вируса будет такая же судьба. Он постепенно приспособится и станет таким же сезонным вирусом", - подчеркнул он.

Вирусолог также выразил уверенность в появлении в будущем комбинированных вакцин, которые будут защищать от коронавируса и гриппа одновременно. При этом он отметил, что неизбежные мутации коронавируса не отразятся на эффективности такой вакцины. "В течение каждого года собираются данные и делается предсказание, какой вариант вируса гриппа будет доминировать в следующем году. И успевают подготовить подходящую вакцину против предсказанного варианта вируса. Я думаю, то же самое будет и с коронавирусом. Тем более что современные технологии производства вакцин позволяют делать такой переход довольно быстро", - заключил Альтштейн