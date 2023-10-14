В Кремле завершается сезон проведения церемоний развода караулов

В нем принимают участие подразделения Федеральной службы охраны: рота специального караула и кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, Президентский оркестр

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Президентского полка в субботу последний раз в этом году выступят перед зрителями в Кремле. На Соборной площади пройдет завершающая сезон церемония развода пеших и конных караулов.

Современная церемония развода пеших и конных караулов утверждена осенью 2004 года, проходит в Кремле с 2005 года и за 18 сезонов стала визитной карточкой Кремля (сезон 2020 года был пропущен из-за пандемии коронавируса). Церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций и объединяет самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духового оркестра. Увидеть развод караулов может любой желающий, купив билет в Московский Кремль.

В церемониальном разводе принимают участие подразделения Федеральной службы охраны России: рота специального караула и кавалерийский почетный эскорт Президентского полка, Президентский оркестр. Большинство участников пешего караула - военнослужащие, проходящие военную службу по призыву. В основу выступления положены динамичные перестроения и выполнение специальных строевых приемов с оружием. Например, при построении в фигуру "квадрат" военнослужащие, находясь в шести колоннах по шесть человек, последовательно - колонна за колонной - подбрасывают оружие с вращением его на полтора оборота, сначала против часовой стрелки, а затем по часовой.

Военнослужащие кавалерийского почетного эскорта выполняют такие сложные виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "мельница", "свеча" и "цепочка", а также демонстрируют приемы со штатным холодным оружием.

19-й сезон развода караулов, как планируется, откроется в мае - июне 2024 года.