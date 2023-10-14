В ООН сообщили, что большинство жителей Газы лишены доступа к чистой питьевой воде

В качестве крайней меры люди вынуждены потреблять воду из сельскохозяйственных скважин, что вызывает опасения в связи с возможным распространением заболеваний, отметили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов

ООН, 14 октября. /ТАСС/. Большая часть населения сектора Газа лишена доступа к чистой питьевой воде в связи с тем, что Израиль прекратил водоснабжение палестинского анклава. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"У большинства людей нет доступа к чистой питьевой воде из-за прекращения ее подачи по водопроводным сетям и прекращения работы установок по опреснению и очищению воды. В качестве крайней меры люди вынуждены потреблять солоноватую воду из сельскохозяйственных скважин. Это вызывает серьезные опасения в связи с возможным распространением передаваемых через воду заболеваний", - говорится в заявлении управления.

Поставки электричества и топлива в палестинский анклав были прерваны 8 октября, была также остановлена подача воды. В понедельник Израиль объявил о начале полной блокады сектора Газа.

В управлении также сообщили, что "десятки тысяч" жителей сектора Газа покинули свои дома после призыва израильских властей к принудительной эвакуации на юг территории. При этом до призыва число внутренне перемещенных палестинцев уже превышало 400 тыс. человек.

Как ранее сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Армия обороны Израиля объяснила свой призыв тем, что боевики ХАМАС укрываются в городе Газа в тоннелях под домами и в гражданских зданиях. Требование также касается "всех сотрудников ООН и тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН".