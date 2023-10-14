В Москве ожидаются дождь и до плюс 14 градусов

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, местами гроза прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается плюс 12-14 градусов, в ночь на воскресенье - до плюс 11 градусов.

Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 11 - плюс 16 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 8 градусов.