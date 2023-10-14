Между Индией и Шри-Ланкой открылось пассажирское паромное сообщение

Высокоскоростной паром вмещает 150 человек, сообщает индийский МИД

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Индия и Шри-Ланка открыли пассажирское паромное сообщение, которое связало порт Нагапатинам и Канкесантурай. Как сообщает МИД Индии на своем сайте, начало паромного сообщения между двумя соседними странами - это "новая веха в региональном сообщении".

"Высокоскоростной паром, принадлежащий Судоходной корпорации Индии, вмещает 150 человек. Расстояние около 60 морских миль (110 км) между Нагапаттинамом и Канкесантураем будет преодолено за примерно 3,5 часа в зависимости от морских условий", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что прямой пассажирский паром между Шри-Ланкой и Индией обеспечит эффективное и экономически выгодное средство передвижения для жителей двух стран, будет способствовать развитию туризма и торговых связей. "Паром также повысит экономическую активность вокруг двух этих портов и оживит местную экономику", - указывает МИД.

"Правительства Индии и Шри-Ланки продолжат работать над открытием паромного сообщения между другими портами, включая маршрут между Рамешварамом и Талайманнаром", - говорится в сообщении.