На юге России прогнозируют похолодание и дожди

Они наступят после теплых выходных, сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская

ТАСС, 14 октября. Очередной атлантический циклон принесет на юг России и Северный Кавказ в выходные дни очень теплый воздух и повысит температуру до значений сентября, однако уже в понедельник в регион придут дожди и похолодание. Особенно интенсивные осадки прогнозируют в Крыму, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"В выходные дни погоду на юге России и Северном Кавказе определит антициклон - будет очень тепло и солнечно. В понедельник с запада к региону подойдет атмосферный фронт, в Крыму начнутся дожди, которые затем быстро переместятся в Краснодарский край и далее - на Каспийское море. В процессе передвижения фронта интенсивность осадков будет уменьшаться. В середине следующей недели вновь придет антициклон, осадки прекратятся, зайдет холодный воздух", - сказала она.

Основное потепление в выходные дни коснется центра европейской России, на юге страны самое существенное отклонение от нормы - на 4-5 градусов - ожидается в Ростовской и Волгоградской областях.

В Ростове-на-Дону в субботу - до 16-18 градусов тепла, в воскресенье - до 19-21 градуса, в понедельник - около 20 градусов, дождь. Во вторник и среду в Ростовской области без осадков, похолодает до 12-13 градусов. В Волгограде в субботу - до 16-18 градусов, в воскресенье - до 20 градусов и солнце, с понедельника пойдут дожди и столбики термометров к среде опустятся до 12 градусов.

В Севастополе в выходные дни солнце прогреет воздух до 19-21 градуса. С понедельника при дождях температура понизится, усилится северный ветер с порывами до 15-17 м/с. Во вторник и в среду - до 15-17 градусов, без осадков. В Сочи в выходные дни будет солнечно, до 18-20 градусов. В понедельник в городе-курорте начнутся дожди, вероятны грозы.