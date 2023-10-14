Почти 200 аргентинцев подали заявки на участие в молодежном фестивале в России

Мероприятие пройдет в марте 2024 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 октября. /ТАСС/. Почти 200 аргентинцев уже подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в России в марте 2024 года. Об этом сообщил председатель национального подготовительного комитета Лукас Адриан Гарсия.

"С этой недели мы начали проводить встречи в университетах, спортивных клубах. Мы хотим дотянуться до максимального количества людей <...>. У нас уже почти 200 заявок", - сказал он на пресс-конференции по случаю презентации фестиваля, которая прошла в пятницу в Русском доме в Буэнос-Айресе.

По словам Гарсии, Аргентине была выделена квота на 110 участников. Организаторы не исключают, что она может быть увеличена в случае необходимости. "Наша задача - охватить все провинции Аргентины. Мы стараемся сделать так, чтобы были представлены все сферы общества и интересы", - отметил глава местного оргкомитета.

Как сообщила глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова, для аргентинцев, которые пройдут отбор для участия в фестивале, в январе в Русском доме будет организован специальный бесплатный курс русского языка. "На нем дадут базовые знания, которые будут полезны при поездке в нашу страну", - сказала она на презентации.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Фестиваль состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Его региональная программа пройдет в период с 10 по 17 марта, участники посетят 30 городов России.