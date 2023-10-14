Губернатор Севастополя предупредил жителей о громких звуках из-за учений флота

Они пройдут ориентировочно с 8:00 до 9:00, сообщил Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Учения противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота будут проводиться в Севастополе в районе Северного мола утром в субботу. Ожидаются громкие звуки, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"Ориентировочно с 08:00 мск до 09:00 мск в районе Северного мола Черноморский флот будет проводить учения ППДО, в том числе с применением реактивных бомбометов. Будет громко", - написал он, добавив, что в городе все спокойно.

Севастополь является главной базой Черноморского флота, город периодически подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет. Вскоре после этого Развожаев поручил усилить работу системы оповещения о воздушных атаках.