В аэропорту Барнаула задержали три рейса из-за непогоды

Речь идет о самолетах, которые должны следовать в Москву и Санкт-Петербург

ТАСС, 14 октября. Три рейса в Москву и Санкт-Петербург задержаны в международном аэропорту Барнаул имени Г. С. Титова из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"В аэропорту Барнаула транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период задержки авиарейсов. Сегодня в связи неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Барнаул имени Г. С. Титова объявлена задержка выполнения авиарейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" в Москву, "Северный ветер" в Санкт-Петербург с наибольшей продолжительностью более шести часов", - говорится в сообщении.

По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Алтайском крае 14 октября прогнозируется ветер с порывами до 14 м/с, утром туман. Средняя дневная температура составит до плюс 14 градусов, ночью столбик термометра покажет плюс 2 градуса.