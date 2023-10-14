Володин запустил опрос об учреждении в России Дня бабушки

Большинство проголосовавших поддержали это предложение

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале опрос, в котором предложил подписчикам определить, нужно ли учредить в России День бабушки.

"В жизни каждого человека, его воспитании особую роль играет бабушка. Я свою до сих пор вспоминаю с теплом. У нас есть День матери, День отца. Считаете ли вы правильным, чтобы в нашей стране официально был учрежден День бабушки?" - написал он.

На текущий момент из более чем 12 тыс. проголосовавших большинство (77%) поддержали предложение, еще 10% пользователей выбрали вариант "нет". Оставшиеся 13% указали, что им все равно.