Во Франции задействуют до 7 тыс. военных для охраны городов после убийства учителя

Они будут патрулировать улицы "до дальнейшего уведомления", сообщила радиостанция RTL

ПАРИЖ, 14 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон на срочном совещании после убийства школьного учителя в коммуне Аррас на севере страны поручил задействовать до 7 тыс. военных для охраны порядка на улицах городов республики. Об этом сообщила радиостанция RTL.

Согласно ее информации, сбор военнослужащих для участия в операции "Сентинель" будет проводиться "с сегодняшнего дня до вечера понедельника", они будут патрулировать улицы "до дальнейшего уведомления".

Эта операция была начата еще в 2015 году по распоряжению занимавшего тогда пост президента Франции Франсуа Олланда после серии терактов во французской столице. На постоянной основе в Париже и других городах улицы патрулируют 3 тыс. военнослужащих. В этой связи радиостанция отмечает, что фактически в пятницу Макрон потребовал увеличить их присутствие на улицах более чем в два раза.

Ранее власти Франции ввели на территории республики уровень "опасность теракта", который является максимальным из трех, предусмотренных действующим антитеррористическим планом Vigipirate. Как уточнило Agence France-Presse, решение принято премьер-министром страны Элизабет Борн после совещания в Елисейском дворце под председательством Макрона.